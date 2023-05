Fifty, el artista colombiano destacado por la revista Billboard

Tras su más reciente lanzamiento titulado “Lloro” el artista colombiano Fifty logró llegar al radar de una de los portales musicales más importante del mundo. Lo anterior se fundamenta en la publicación hecha por la revista Billboard.

La importante edición ha destacado al artista samario en su sección Why They Should Be on Your Radar, un artículo que resalta el trabajo musical que ha venido realizando desde los 13 años de edad y que sin duda alguna augura un gran camino de éxitos para quien hoy en día le apuesta a ser el nuevo representante del afro-pop colombiano a nivel internacional.