Fidel Leottau celebra 80 años feliz de “promover la cultura”

“Haber fundado un negocio de salsa que complace al público nacional es uno de los mayores logros que he conseguido pero sin duda lo que más me ha llenado el corazón es a través de él he conseguido promover la cultura salsera de Cartagena”, asegura el empresario.

¡Qué susto nos ha hecho pasar! No fue una sino dos veces las que los cartageneros vivieron la angustia de no saber qué pasaba con Fidel Leottau por algunas horas, cuando en diferentes redes sociales se rumoraba su muerte. Al rato él aparecía tranquilamente asegurando que todo estaba bien con su salud y que solo los inescrupulosos creían y replicaban la información (Lea aquí: “Hasta ahora estoy vivo”: Fidel Leottau ). El incidente más reciente de falsas noticias de su muerte fue hace una semana, por eso hoy, en su cumpleaños 80 celebra con alegría que la vida le siga dando la oportunidad de estar con sus seres queridos y de reinventarse en medio de la cuarentena.

Más vivo que nunca

Son 80 años los que cumple hoy Fidel y sigue con la misma creatividad de hace 35 años, cuando empezó su exitoso negocio ‘Donde Fidel’. “Desde que abrió el nuevo negocio, todos me han preguntado si la nueva imagen de Donde Fidel fue diseñada por mis hermanas y por mí, la respuesta que siempre doy es: ‘No, todas esas ideas han venido de mi papa, nosotras solo tratamos de cumplirlas”. Fidel Leottau es un visionario, un hombre que a sus 80 años no ha dejado de sorprender a su familia y a su clientela”, asegura su hija Laura Leottau, quien lo ha acompañado en muchas aventuras, la más reciente de ellas, apoyarla como ingeniera en la remodelación del bar. “A menudo, escucho a muchas personas agradecerle a mi papa por todo lo que ha hecho por la salsa y la cultura caribe, honestamente, no lo entendía hasta que comencé a trabajar a su lado hace un año en la remodelación del negocio, un proyecto largo y ambicioso, en el que comprendí que su trabajo es invaluable y que no hay nadie como él. Trabajar con él me ha enseñado más sobre la vida y la ingeniería que la ingeniería misma, no cambiaría el año que pase con él por nada en el mundo”, agrega Laura.

Pero no solo el negocio, Fidel ha encontrado motivación también después de ver crecer a sus hijas y conocer a sus nietas. “Últimamente, amigos y clientes le dicen a mi papá que se ve más feliz y joven en las fotos de ahora que en las de antes, existen tres razones para esto: la salsa, el negocio y su nieta María Alejandra, la cual es capaz de hacer llorar de felicidad a ese hombre silencioso con un baile, un te quiero o un beso. Él dice que lo único que necesita es verla cinco minutos para seguir viviendo”, afirma su hija Laura.

La pandemia del coronavirus no lo ha hecho olvidarse de su trabajo, por eso buscó entre sus centenares de contactos en la salsa, una manera de ofrecerle ese toque de ‘Donde Fidel’ a sus clientes, desde la distancia. “Mi amistad con los músicos y artistas del género me ha permitido contactarlos y pedirles vídeos cantándome el ‘happy birthday’, hoy los estarán viendo”, finaliza el gran Fidel.