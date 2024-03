Festival Estéreo Picnic 2024 logró recaudar 11 millones de dólares

La presentación de Feid, el reguetonero local más popular por estos días era una de las más esperadas y fue bastante aplaudadida, pues el montaje del show y los invitados, terminaron reivindicando este género, que en la edición pasada, cuando se presentó J Balvin, no cumplió con las expectativas de muchos asistentes.

Justamente la diversidad del cartel había generado dudas, parecía que no iba a lograr satisfacer al público, pues el festival empezó siendo más alternativo, pero se ha ido acercando cada vez al mainstream, sobre todo el reguetón y esa sombrilla que cobija todo lo que se denomina urbano, pero es ahí donde parece estar el éxito, sobre todo en Colombia, donde esto géneros tienen tanto arraigo.

Pero lo que se mantuvo más fuerte fue el rock y la nostalgia. Las presentaciones de bandas Limp Bizkit, Blink 182, Arcade Fire, Placebo, The Offspring, Thrity Seconds To Mars, contaron con públicos enormes y mayoritarios. Y los alternativos, quizás menos clásicos, pero sublimes, como Arca, M.I.A, The Blaze, Sza, James Blake y Sam Smith, fueron muy bien valorados por los asistentes.

Dónde nunca falla la puntería es en la música tropical, que ya es tradición y que este año presentó a Proyecto Uno y Fruko y sus Tesos. Esta propuesta celebra la música que hace parte de la banda sonora del país y sus festividades, y cada año tienen gran acogida entre el público.

Así, lo nuevo, lo viejo y lo tradicional lograron convivir durante los cuatro días, y de eso no sólo se trata el festival, sino el país, de congregar en la diferencia. Parece impensable para un festival del tal magnitud en Colombia, incluir solo música alternativa. Cada año se confirma que hay que para crecer hay que darle lugar a otros y respetar sus gustos.