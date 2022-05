Sin duda el ‘Día de la madre’ se celebra todo el mes de mayo y así lo tiene claro Fernando Luis.

El salsero, de Sabanagrande, Atlántico, no quiso pasar esta fecha especial y lanzó un tema dedicado a las madres, que está promocionando por estos días. (Fernando Luis estrena versión de ‘No pude quitarte las espinas’)

‘En Honor a mamá’ es el nombre de la canción, escrita por Ivo Olier y José Guillermo Torres. “Es una salsa joven, que lleva charanga en el intermedio para darle un toque clásico a lo actual”, explicó el cantante.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales, donde ha contado con una gran aceptación del público.

Por otro lado, Fernando también está de promoción con otra canción llamada ‘A partir De Hoy’.

“El video del tema, de la autoría del maestro Rolando Altamar, fue producido por Firenza Films y habla de cómo podemos cambiar muchas cosas en nuestra vida, sea en al ámbito laboral, personal y del amor con solo tomar la sencilla y radical decisión de decir a partir de hoy esto que me lastima, que me daña no tendrá más poder sobre mí y seré yo quien tome las riendas “, mencionó.