“Feo”, así es el nuevo lanzamiento de Morat

Como adelanto de lo que se viene con Morat, viene “Feo”, esta poderosa letra inspirada en las melodías de las canciones de The Beatles, la banda que ha marcado desde pequeños a la agrupación colombiana. Resuelta con su característica destreza lírica y musical y compuesta por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo quienes se han ocupado de la producción, la canción es el inicio de otra etapa.

“Nos sentimos realmente inspirados por The Beatles... Nos encanta el hecho de que no todas las canciones de la banda británica sean súper serias”, comenta Isaza. “No todo tiene que ser súper dramático, y queríamos que ‘Feo’ fuera muy sencillo... Empezó como una broma, en plan ‘¡Soy tan feo que no quieres hacerme caso!”, agrega. (Lea aquí: Anitta repite importante nominación, ¿De qué se trata?)