Felipe Saruma “sacó los trapitos” de Andrea Valdiri en este video

Uno de ellos tendría que ver con la personalidad de Andrea Valdiri, puesto que al parecer a la barranquillera no le era suficiente con la estabilidad que le daba la relación ya que esperaba sentir la “adrenalina” como en sus relaciones pasadas. Así lo dejó ver el santandereano con un video en su cuenta de Instagram, en el que aparece actuando de manera cómica una situación en la que una mujer le reclama a su esposo por “portarse bien” y no hacerla sufrir.

“Yo creo que tú no has sentido lo que quiero para mi vida, yo quiero sentir la adrenalina, incertidumbre, dudar si me estás poniendo cachos, que me des mala vida”, comenzó diciendo la mujer con acento costeño, lo que hizo que los internautas inmediatamente la relacionaran con Andrea Valdiri. Lea aquí: Video: el lujoso apartamento de soltero de Felipe Saruma