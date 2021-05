Felipe Peláez sigue sorprendiendo a sus seguidores, esta vez con su álbum ‘Esencia’, una producción musical que presenta temas nuevos como “A mi también me duele”, focus track del lanzamiento oficial.

Desde hace algunos meses los seguidores de Pipe han sido parte de este álbum, pues poco a poco han conocido algunos de los temas del álbum. Sin embargo, con el lanzamiento oficial de la producción descubrirán 4 canciones nuevas: “Que te llore”, “Esta traga”, “Solo un idiota” y “A mi también me duele”.

“A mi también me duele” es una canción de desamor inspirada en el final de una relación que a pesar del dolor que genera, se acepta la decisión, y como dice la letra no queda más opción que: “fingir que aquí todo está bien cuando adentro me duele...”.

Felipe Peláez sigue posicionándose internacionalmente y continúa trabajando junto a su equipo en nuevas sorpresas musicales para todos sus seguidores.

El álbum se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.