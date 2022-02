Farruko pide perdón por sus canciones y predica en pleno concierto

Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido artísticamente como Farruko, ha colaborado con los principales exponentes de la música urbana.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (...) No me siento orgulloso de eso”, dijo el artista durante su actuación.