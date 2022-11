Farándula local: cruce de palabras entre El Pepo Humor y Twister, El Rey

puntualizó Young F.

Seguidamente, Kevin Flórez, uno de los cantantes de champeta más reconocidos en Colombia, también le dedicó unas palabras a El Pepo: “Por ese ego es que no salen de ahí, te hago una pregunta, mi brother, ¿tú sí tienes licencia para entrar a la 42. O sea que tú puedes hacer dembow y Twister no? Broooooo, brooooo, ¿tú también hiciste Champeta, no? Así no... Un consejo de corazón para los nuevos talentos: bájenle dos al ego que eso no trae nada bueno... Apóyense. Eche, culo de rosca entre nosotros mismos y compatriotas. Punto negativo para ese comentario”, aseveró Kevin Flórez.

Ante la avalancha de regaños y contraposiciones, El Pepo le dio una fuerte respuesta a Kevin Flórez, asegurando que él ya era “otro muerto”.

“Usted es otro muerto compay, no venga con eso que apóyense y tales que aquí todo el mundo está en la suya, el circulito de ustedes de artistas es una banda de hipocresía que ninguno quiere que el otro progrese, yo no hago parte de la nueva ni de la vieja, yo estoy divirtiéndome al solo, ¡hueles a formol!”, expulsó El Pepo Humor.