Fanny Lú y la razón por la que no está en La Voz Kids, ¿no la querían?

El pasado 18 de julio llegó la nueva temporada de La Voz kids a Caracol Televisión con Andrés Cepeda y nuevos jurados como Kany García y Nacho, y además, del presentador Iván Lalinde, quien acompaña a Laura Acuña.

Precisamente, este fue uno de los temas más llamativos en redes, pues muchos seguidores coincidieron en que extrañan a Fanny Lu, una de las entrenadoras del programa más amadas por los niños y el público en general. (¡Por fin! Fanny Lu se casa tras 7 años de relación)

Ante el clamor de fanáticos, Fanny Lu se pronunció a través de sus redes, donde no solo saludó a los televidentes, que estaban acostumbrados a verla, pues estuvo 7 temporadas, sino también contó la razón por la que no ha estado estas dos últimas veces.

Las declaraciones las dio la cantante en entrevista con el influenciador Ómar Vásquez y su personaje ‘La Diva Rebeca’, en el que Fanny dijo que quería estar en esta, pero recibió una respuesta inesperada.

“El año pasado me llamaron en el mes de mayo y me dijeron que ya íbamos a empezar, es costumbre que a veces tomen decisiones a último momento y avisen con poca anticipación y si algo tengo yo es que hay meses del año en donde no trabajo porque es mi recompensa, mi momento de recuperar tiempo; entonces yo tenía ya mis vacaciones planeadas y me llamaron, entonces yo tenía que decidir y les dije que no”, explicó. (El famoso que no estará en la nueva temporada de ‘La Voz Kids’)