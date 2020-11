Pero eso no fue todo, pues para sus fans, la empresaria dañó el excelente trabajo de su estilista, ‘El Rey de las extensiones’, quien no aguantó las críticas y se desahogó en sus redes sociales.

Solo pasaron algunas horas para que Calderón decolorara a la mitad su cabello y se lo pintara de fucsia, lo cual dejó a más de uno molesto ya que el cabello ya no se le ve saludable.

Aunque la influencer fue elogiada por el color morado que puso en su cabello, pues le quedaba muy bien, tal parece que a Yina no la terminaba de convencer por lo que decidió ponerle su sello personal.

Ya estamos acostumbrados a ver los extravagantes cambios de look de Yina Calderón, sin embargo, el último dejó a muchos sorprendidos pues ha sido uno de los mejores. Sin embargo, lo bueno dura poco.

El estilista resaltó que él hizo un buen trabajo y que era frustrante ver cómo se dañaba un excelente resultado, pero que al fin y al cabo era su cabello y su plata.

Finalmente, dijo que era su propia responsabilidad, pero que él le recomendaba que no se decolorara más ya que el cabello de ella no aguanta más químicos y podría quedar calva.

“Si se hace una decoloración más, queda literalmente calva”, expresó indignado.

Ante esta polémica, seguidores en redes manifestaron su opinión. Algunos defendiendo al estilista y pidiéndole que no le haga más trabajos a Yina y otros señalándolo de “dramático”.

¿Cuanto tiempo durará Calderón con este look? No se sabe, pero lo cierto es que primero había dicho que estaba feliz con su cambio y minutos después expresó que estaba aburrida pues no se sentía cómoda.

Aquí las declaraciones completas del ‘rey de las extensiones.