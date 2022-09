Famosa modelo confesó su dura experiencia con el aborto

Chrissy Teigen.

La modelo, que está esperando bebé, se sinceró con una situación que vivió en el 2020 y que, en principio, contó públicamente como una “pérdida”. Lea aquí: Chrissy Teigen y John Legend anuncian la pérdida de su bebé

“Le dije al mundo que tuvimos un aborto espontáneo, el mundo estuvo de acuerdo en que tuvimos un aborto espontáneo, todos los titulares dijeron que fue un aborto espontáneo. Y me sentí realmente frustrada porque, en primer lugar, no dije lo que era, y yo me sentí tonta porque me tomó más de un año entender realmente que habíamos tenido un aborto”, confesó.