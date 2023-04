Famosa locutora dio a luz a su primer bebé junto a su esposa

Aunque el embarazo transcurrió con total normalidad, Camila tuvo que solucionar uno que otro “pequeño detalle”, “las primeras semanas tuve que hacer un refuerzo de progesterona. Me tocó ponerme una inyección cada dos días hasta la semana 16, por mi edad y porque no producía la adecuada... La gente no imagina los sacrificios, voluntarios, que uno tiene que hacer para traer un hijo al mundo”, manifestó Camila. (Le puede interesar: ¿Tener pérdida de memoria es normal en el embarazo? Esto dicen estudios)