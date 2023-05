Famosa actriz colombiana dice que conoció a los extraterrestres

Una reconocida actriz colombiana aseguró en una entrevista a un medio nacional, que hace algún tiempo tuvo contacto con extraterrestres. Lea aquí: El sacerdote que persigue a Dios en los agujeros negros del espacio

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, dijo Sandra Reyes en el programa Buen Día, Colombia del canal RCN. Reyes fue protagonista de la novela Pedro el Escamoso y ha actuado, por mucho tiempo, en la televisión colombiana.