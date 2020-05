Familiares del hijo de Diomedes Díaz confirman que no tendrá velación

Será privado

A través de su cuenta en Instagram, su hermana Lili Díaz, agradeció a todos aquellos que le han enviado mensajes, a ella y a su familia, de fortaleza en este duro momento y de inmediato confirmó que Moisés no podrá ser velado como tradicionalmente se hace. “Hola a todos, la familia Díaz González, agradece la manifestación es de apoyo en este momento tan duro pero ante la contingencia por el Covid-19 nos toca acogernos a las normas estipuladas por el Gobierno para los servicios funerarios, que en este caso no permiten velación”, escribió la bella joven, que de inmediato le aconsejó a sus allegados que se queden en casa. “Infinitas gracias por todos sus mensajes. En este momento me siento muy triste pero la situación me obliga a solicitarles su comprensión en este momento, por favor, quédate en casa”, finalizó.