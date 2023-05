“Familia de Jamie Foxx se prepara para lo peor”: lleva un mes hospitalizado

Jamie Foxx, el actor y ganador del Óscar fue hospitalizado en Estados Unidos por una complicación médica no especificada. Foxx, de 55 años, está bajo observación en un centro médico en el estado de Georgia.

Para ese entonces, el actor se encontraba grabando la película para Netflix junto a la también reconocida actriz Cameron Díaz y parecía estar sano, por lo que la noticia sorprendió demasiado a sus compañeros de trabajo y a sus más de 16 millones de seguidores.

Según detallan los medios, los médicos especialistas le han realizado todo tipo de exámenes y chequeos para descubrir la causa de su deterioro de salud, sin embargo, no se ha oficializado ningún diagnóstico hasta el momento.

No obstante, el pasado 3 de mayo después de no saber sobre la evolución de su estado, Foxx envió un parte de tranquilidad a través de su cuenta de Instagram. ‘’Aprecio todo el cariño, me siento bendecido’’, escribió el actor.