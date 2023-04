“Faltan nuevos exponentes de la salsa”: Óscar D’León

Óscar Emilio León Simosa, conocido mundialmente como Óscar D’León, llegó a Cartagena para deleitar al público salsero con lo mejor de su repertorio. El reconocido ‘Faraón de la Salsa’ sigue activo, enérgico, carismático y apasionado por la música.

En entrevista con El Universal, el músico venezolano aseguró que se debe al público salsero y que está listo para gozarse el concierto 'Vueltabajero en la playa', que se hará en el Centro de Convenciones del hotel Las Américas.

“Ya la orquesta está ensayando, ya recibieron las directrices. Yo no dejo de ensayar, ahí está el verdadero trabajo del artista, porque la tarima es una diversión completa. La música es mi aliciente, me divierto con ella y me hace llegar al éxtasis”, expresó.