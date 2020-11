Fuertes comentarios en redes protagonizaron Lina Tejeiro y Raúl, uno de los hermanos Gasca.

La discusión comenzó porque el famoso cirquero comentó una foto de la actriz con un emoji de “cerdito”, lo que desató la ira de la famosa que sin pensarlo le dio una contundente respuesta.

“@raulgasca faltaba el payaso de turno!”, respondió Lina

Aunque no se sabe si su comentario fue a manera de broma, lo cierto es que la actriz siguió escribiendo mensajes, dejando claro que no le gustó el emoji de Gasca.

“@linatejeiro que agresividad llanerita”, dijo Raul en el mismo post, a lo que Tejeiro muy molesta contestó: “@Raulgasca No, no es agresividad, es que es mi perfil, no tu circo. Aquí no vengas con tus comentarios cínicos si no quieres que te pongan freno”.