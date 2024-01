Falleció la mamá de Carla Giraldo, presentadora de ‘La casa de los famosos’

Giraldo no se ha pronunciado al respecto, pero agradeció al medio de comunicación por sus condolencias.

La presentadora del nuevo reality del canal RCN ‘La casa de los famosos’, que se estrenará el 11 de febrero, compartió en una ocasión intimidades familiares, en donde contó que fue una niña adoptada porque sus padres biológicos no tenían la capacidad de criarla. Lea aquí: Gregorio Pernía reveló que tuvo un hijo con su empleada doméstica

“A mí me adoptan recién nacida. Mis papás me entregaron a la hora de nacida. Eso es lo que sé, tampoco quise saber mucho más. Siempre lo supe. En ese sentido, mis papás siempre fueron muy honestos”, reveló en entrevista con Juan Diego Alvira en 2022.

“Tenía cuatro o cinco horas de nacida. Mi mamá (la que la adoptó) no podía tener hijos y la única solución era adoptar. Mi tía (hermana de su mamá) es monja y trabajaba en un convento en Medellín. Ella conoció una niña que tenía entre 17 y 18 años que estaba esperando un bebé. Mi mamá decidió hacer todo el papeleo y obtuvieron mi custodia”, relató.

Sin embargo, no todo fue perfecto en la familia que había conformado Charo Quintero, pues cuando la actriz llegó a la adolescencia todo se complicó con el mundo de la televisión encima. Lea aquí: Sofía Vergara respondió a la crítica de Roy Barreras sobre las narconovelas

“Tenía muchos problemas con mi familia. No me la llevaba con mi mamá, no hacía mucho caso. Vivía donde cayera. Con una amiga, donde la amiga de mi amiga, en unas escaleras, pasar la noche hablando para que se pase el tiempo”, recordó la actriz y aunque sintió mucha ausencia y abandono durante su crecimiento, sus padres siempre estuvieron demostrándole su amor.

María del Rosario Quintero se dedicaba al comercio en la zona de San Andresito, en Bogotá, junto a su esposo Manuel Giraldo, según información compartida por la actriz.