Falleció la leyenda de country Toby Keith tras batallar contra el cáncer

Keith (Clinton, 1961) conoció el éxito en 1993 a partir del lanzamiento de su primer sencillo, ‘Should’ve Been a Cowboy’, uno de los grandes “hits” de su carrera y la canción “country” más radiada de la década.

No fue su único tema de gran alcance comercial, como prueban ‘As Good As I Once Was’, ‘Beer For My Horses’, ‘He Ain’t Worth Missing’ y ‘A Little Less Talk and a Lot More Action’, entre muchas otras. Lea aquí: La gira del cantante Luis Miguel no llegará a Cali

En esa lista también cabe ‘Courtesy Of The Red, White And Blue’, una diatriba sobre el patriotismo publicada tras los atentados del 11-S y la muerte de su padre en un accidente de coche, la cual fue objeto de enfrentamiento con el grupo Dixie Chicks por “identificar el country con la ignorancia”.