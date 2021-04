El deceso del actor se conoció ayer a través de Twitter, luego de ser publicado por el actor y colega Gil Gerard.

“Félix murió hace apenas unas horas y lo único bueno que puedo sacar de su fallecimiento es que ya no sufrió más. Lo extrañaré muchísimo, especialmente el gran momento que lo pasamos en nuestros paneles. Solo él me decía ‘que me j*diera’”, dijo Gerard con nostalgia.