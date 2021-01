‘Los Simpsons‘ están de luto.

La reconocida serie animada perdió a uno de sus principales guionistas, David Richardson, quien falleció este martes por una insuficiencia cardiaca.

Sobre la salud de David se conoció que hace 30 años venció el cáncer, pero este le dejó secuelas que fueron debilitando su estado de salud.

La noticia, que fue compartida a través de varios medios estadounidenses, generó revuelo en las redes donde usuarios lamentaron el inesperado adiós de uno de los ingeniosos guionistas de la serie.

Richardson, quien murió a los 65 años, era también el productor ejecutivo de la serie animada para adultos ‘F is for family’, para la cual hace poco había terminado de crear la quinta y última temporada, disponible en Netflix.

Cabe mencionar que el escritor comenzó su carrera como escritor de comedias televisivas en 1985, siendo parte de la ‘Grand’, producción del canal NBC. Años después, Richardson empezó a trabajar en ‘Los Simpson’ y fue el encargado de darle vida al reconocido capítulo ‘Homero ama a Flanders’, correspondiente a una de las primeras temporadas.

‘Malcolm in the middle’, ‘Two and a half men’, ‘8 simple rules’, ‘Phenom’, ‘Ed’ y ‘What about Joan’, fueron otras producciones en las que tuvo participación en guionista.

Hoy, su familia prepara un homenaje para honrar la vida y obra del guionista y pidieron a sus seguidores no enviar flores sino, pero que si deseaban podían hacer donaciones, a nombre de Richardson, al Hospital de Investigación Infantil St. Jude’s.