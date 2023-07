Falleció a los 89 años el actor Alan Arkin, ganador de un Óscar

El actor estadounidense Alan Arkin, que ganó un Óscar de la Academia de Hollywood por su papel en la cinta “Little Miss Sunshine”, falleció a los 89 años, confirmaron este viernes sus hijos.

En un comunicado distribuido a medios locales, sus hijos confirmaron que falleció esta semana en California.

“Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre. Un esposo cariñoso, padre, abuelo y bisabuelo, fue adorado y lo extrañaremos profundamente”, apunta el texto publicado por la cadena NBC News.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, Arkin comenzó en el mundo del espectáculo con una obra de teatro en Broadway y su primer debut en el cine se produjo en 1966 con un papel en la cinta "The Russians Are Coming, the Russians Are Coming", por la que fue nominado al Óscar al mejor actor y también al Globo de Oro.