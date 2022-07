Fallece Paul Sorvino, actor de “Goodfellas” y “Law & Order”

Sorvino nació en Brooklyn en 1939. Su madre daba clases de piano y su padre era capataz en una fábrica de batas. Desde muy joven tuvo inclinaciones musicales y asistió a la American Musical and Dramatic Academy en Nueva York, donde se enamoró del teatro. Hizo su debut en Broadway en 1964 en “Bajour” y seis años después incursionó en el cine, en “Where’s Poppa?” (”Yo quiero a mamá, pero...”) de Carl Reiner.

Con sus 1,93 metros de estatura (6 pies y 4 pulgadas), Sorvino tenía una presencia que impactaba sin importar el medio en el que trabajara. En la década de 1970, actuó junto a Al Pacino en "The Panic in Needle Park" ("Pánico en Needle Park") y con James Caan en "The Gambler" ("El jugador"), y volvió a hacer equipo con Reiner en "Oh, God!" ("íDios mío!"), además de formar parte del elenco de la comedia de asaltabancos "The Brink's Job" ("El mayor robo del siglo") de William Friedkin. En la continuación de "Rocky" de John G. Avildsen, "Slow Dancing in the Big City" ("Danza lenta en la gran ciudad"), Sorvino tuvo un papel protagónico romántico y pudo usar sus conocimientos de danza junto a la bailarina profesional Anne Ditchburn.

Fue especialmente prolífico en la década de 1990, que comenzó interpretando a Lips en “Dick Tracy” de Beatty y Paul Cicero en “Goodfellas” de Martin Scorsese, en la que su personaje estaba basado en el mafioso de la vida real Paul Vario, y en 31 episodios de “Law & Order” de Dick Wolf. A esto siguieron papeles en “The Rocketeer”, “The Firm” (”Sin salida”), “Nixon” (que le valió una nominación al Premio SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla) y “Romeo + Juliet” (”Romeo y Julieta”) de Baz Luhrmann como el padre de Julieta, Fulgencio Capuleto. Beatty solía recurrir a Sorvino y lo volvió a convocar para su sátira política “Bulworth” (”El senador Bulworth”), que se estrenó en 1998, y en su carta de amor a Hollywood de 2016 “Rules Don’t Apply” (”La excepción a la regla”). También actuó en “Immigrant” de Barry Shurchin.

Sorvino tuvo tres hijos de su primer matrimonio, incluyendo a la actriz ganadora del Premio de la Academia Mira Sorvino. También dirigió y protagonizó una película escrita por su hija Amanda Sorvino, en la que actuaba igualmente su hijo Michael Sorvino.

Cuando se enteró de que Mira Sorvino había sido una de las mujeres presuntamente acosadas sexualmente y puestas en la lista negra por Harvey Weinstein en medio de las denuncias del movimiento (hash)MeToo, dijo a TMZ que de haberse enterado antes, Weinstein “no estaría caminando. Estaría en una silla de ruedas”.