Fallece Matthew Perry, icónico actor que dio vida a Chandler en ‘Friends’

Más allá de que ‘Friends’ fue su mayor éxito, también protagoniizó o fue estrella invitada en muchos otros programas de televisión a lo largo de los años, como ‘Boys Will Be Boys’, ‘Growing Pains’, ‘Silver Spoons’, ‘Charles in Charge”, “Sydney”, “Beverly Hills, 90210”, “Home Free”, “Ally McBeal”, “The West Wing”, “Scrubs”, “Studio 60 on the Sunset Strip”, “Go On”, “ La extraña pareja’ y más.

Esta noticia continúa siendo motivo de conmoción en la industria del entretenimiento, y la comunidad de admiradores lamenta profundamente la pérdida de un talento tan querido. La información está en desarrollo, y se esperan más detalles sobre las circunstancias que rodean este trágico suceso.