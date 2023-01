Fallece Lisa Marie Presley, la única hija del icónico Elvis Presley

“Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que he conocido”. Estas fueron las palabras que Priscilla Presley, madre de Lisa Marie, expresó este jueves en un comunicado enviado a la revista especializada en celebridades People.

Antes de ser trasladada, los especialistas médicos lograron recuperar el pulso de la cantante y una vez que llegó al hospital su vida fue asistida con un marcapasos. Pero Lisa Marie no resistió y falleció, a los 54 años, a causa de un paro cardíaco.