Según comentan cercanos, durante el 2011 Evans entregó una entrevista a medios de comunicación donde expresó su preocupación por algunos episodios sentimentales de Adele, que se pudieron haber desencadenado del abandono que sufrió de su parte cuando apenas tenía 3 años. Allegados dicen que las palabras de su padre, no cayeron en gracia para la ganadora del Grammy, que nunca restableció su relación con Mark. Adele en varias ocasiones habló sobre esta relación, en la que aclaraba que el odio no existía, pero no tenían una buena relación.

Se dice que Evans había expresado en los últimos años su deseo volver a hablar con su hija pero todo indica que su muerte llegó y el momento nunca se dio. Hasta ahora ni Adele, ni su equipo se han expresado por la muerte de Mark Evans. El 2021 ha sido un año complicado para la reconocida cantante dado que a mediados de enero, anunció su divorcio de quien había sido su esposo los últimos cuatro años, Simon Konecki.