El deceso de White fue anunciado en su página de Facebook por su familia. En la publicación señalaban que falleció en su casa en la zona de Seattle tras una breve enfermedad. Apenas días antes Yes había dicho que por problemas de salud White no participaría en la próxima gira de la banda por Gran Bretaña para celebrar el 50 aniversario de su álbum clásico “Close to the Edge”.

White ingresó a Yes en 1972, reemplazando al baterista original Bill Bruford. En una banda famosa por sus múltiples cambios de alineación, White era constante y fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll como integrante de Yes en 2017.

Aunque no tocó en “Close to the Edge”, estuvo en cada álbum de estudio posterior de Yes por casi cinco décadas, incluyendo el más reciente lanzamiento de la banda “The Quest”, que debutó el año pasado.

White se mantuvo en la banda a través de sus múltiples etapas. Un grupo pionero del rock progresivo en Inglaterra que creció en su popularidad a comienzos de la década de 1970 junto a bandas como Genesis, Pink Floyd y Jethro Tull, Yes era conocido por sus elaborados arreglos y la habilidad musical de sus miembros individuales.

Cuando el rock progresivo pasó de moda a finales de los 70 muchas de las bandas asociadas con el género pasaron por un mal momento.

Tras un cambio de alineación, Yes, con White todavía en la batería, se reinventó en la década de 1980 como una banda más pesada que apelaba a los jóvenes escuchas, más cercana al heavy metal y a los videos musicales. En 1983 Yes lanzó el popular álbum “90125”.

Desde hacía años White vivía en la zona de Sattle, nació en Pelton en el condado de Durham, en Inglaterra, en 1949. Su familia dijo que empezó a tomar clases de piano a los 6 años y a tocar la batería a los 12.

White tocó con diferentes bandas en Inglaterra en la década de 1960. En 1969 John Lennon le pidió sumarse a su Plastic Ono Band. En una entrevista con el diario The Seattle Times en 2021, White dijo que pensó que la llamada del famoso Beatle era una broma.

“Una voz dijo `hola, habla John Lennon”’, dijo White. “Pensé que era un amigo que se estaba burlando, colgué y regresé a la cocina”.

White tocó en un concierto en Toronto con la banda de Lennon en 1969, que también incluyó al guitarrista Eric Clapton. También colaboró con otro Beatle en la batería del álbum solista de George Harrison “All Things Must Pass” de 1970.

En el comunicado anunciado su muerte su familia escribió: “Alan era muchas cosas para muchas personas: un rock star certificado para fans de todo el mundo; un compañero de banda para algunos selectos y un caballero y amigo para todos los que lo conocían”.