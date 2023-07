¡Falcao es papá por quinta vez! Ya nació su hija con Lorelei

Radamel Falcao García y Lorelei Tarón dieron la bienvenida a la quinta integrante de su familia a través de una publicación compartida. En el post se observan varias fotografías a blanco y negro en las que se retrata a Lorelei minutos antes del nacimiento de su bebé, y luego acompañada de su familia.

Junto a las fotos se lee un tierno mensaje en el que los papás por quinta vez, celebran la llegada de su hija al mundo y reconocen lo felices que se sienten de hacer más grande su familia.

"Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Ti", se lee en el post que ya tiene más de 70 mil likes.