‘Factor X 2020’ ya tiene listo comité de jurados

El Canal RCN lleva varias semanas en la preparación de una nueva edición del Factor X, formato que desarrolló desde hace más de 15 años y que retomó hace cinco con una edición convocando a familias que no dio los mejores resultados, y desde ese entonces, había dejado de lado.

Es un programa concurso en el cual se busca nuevo talento en la música, con una convocatoria nacional que superó los 30 mil inscritos y que esta semana inician grabaciones en los estudios del Canal RCN en Bogotá.

Estas son algunas de las novedades que tendrá la edición 2020, que se espera que esté al aire en las próximas semanas, no necesariamente enfrentado al programa concurso de Caracol, ‘A otro nivel’, que se emite de lunes a viernes a las ocho de la noche. El Factor X podría emitirse en las noches de los fines de semana.

MÁS RESPONSABILIDAD PARA JOSÉ

Quien se mantiene dentro del jurado, como lo ha hecho desde el nacimiento del programa en Colombia, es el productor musical José Gaviria, quien en esta oportunidad, tendrá una mayor responsabilidad al ser el Productor General del programa, siendo el responsable de todo el rediseño de este concurso que ya contó con sus audiciones en distintas ciudades del país.

“Siempre he asumido el reto del Factor X como propio, siempre intentando aportar un poco más, por lo que estar en la Producción General es una oportunidad para lograr hacer el programa que creemos sinceramente la gente está esperando del Factor X”, comentó Gaviria.

Esta vez, como ocurría en las ediciones anteriores, no estará junto a Marbelle y Juan Carlos Coronell. El canal decidió convocar a otros artistas, entre ellos, la cantautora Rosana, quien recibió la llamada y en pocos días ya se encontraba en Bogotá lista para iniciar grabaciones y su primera experiencia en este tipo de formato.

“Me encontraba en pleno proceso de composición de lo que será mi nuevo disco, por lo que la decisión no era fácil. Me encanta la idea de ayudar a que otros logren cumplir sus sueños como yo he cumplido los míos. Será una experiencia única, porque tendré que combinar el seguir mi proceso de composición con las exigencias del programa, pero estoy feliz con haber aceptado este nuevo reto”, comentó Rosana.

Otra de las novedades, es la categoría especial para grupos, por lo que el tercer jurado lo conforman los miembros de la agrupación colombiana Piso 21, a quienes también esta propuesta les llegó en plena producción de lo que será su próximo trabajo discográfico.