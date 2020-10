Luego de confirmar su participación en ‘Tu cara me suena’ y sus proyectos con Univisión, ahora Llane, exintegrante de Piso 21, anunció que tiene COVID-19.

El artista dio la noticia a través de una publicación en Instagram donde comentó que por el momento no va a poder cumplir con sus compromisos en el país azteca, pues debe estar aislado y recuperándose en casa.

“Tengo coronavirus, pero estoy tranquilo, estoy muy bien”, explicó Llane en las historias de su cuenta de Instagram.

Agregó que “les cuento, lo del coronavirus, pues, no con el ánimo de alarmar a nadie, solamente que tengo unos compromisos con Univisión y con ‘Tu cara me suena’; no voy a poder asistir este domingo, pero estoy aquí en casa, cuidándome, para ver de qué manera lo podemos resolver para este domingo”.