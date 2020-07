Exvirreina nacional dio positivo para Covid y prueba de embarazo

La exvirreina nacional 2008, Lina Marcela Mosquera Ochoa, anunció a través de su perfil de Instagram haber dado doble positivo, es decir: en la prueba para COVID y en la de embarazo. La beldad aseguró que esta sería la segunda prueba para saber si aún tenía COVID-19, y que desconocía en su totalidad que estaría esperando un bebé.

“Quiero contarles que luego de casi un mes de practicarme una primera prueba de covid-19, donde resulté positiva, hoy 8 días después de tomarme la segunda muestra para descartar; me notifican que continúo estando POSITIVA en un estado especial, ESTOY EMBARAZADA”, se lee al inicio del mensaje que acompaña una fotografía. (Lea aquí: “El bebé nunca se desarrolló”, Elizabeth Loiza sobre su embarazo)

Aunque un poco triste por su estado de salud, Lina demostró que está muy ilusionada al enterarse que será mamá, sin embargo dejó en claro el descontento con su EPS al señalar que la descuidó y no le prestó los cuidados necesarios desde el principio.

“Y aunque me siento “bien” dado que ya no presento ninguno de los síntomas por los que consulté la primera vez, lo que sí me causó mucha curiosidad (y en eso necesito que ustedes me ayuden) es por qué en todo este tiempo JAMÁS la EPS a la que pertenezco (SANITAS) no me envió una fórmula o me hizo un seguimiento especial, teniendo en cuenta qué hay otra vida de por medio”. (Lea también: “Qué emoción”, Daniella Donado dio negativo para COVID)

La exseñorita Chocó en el Reinado Nacional de la Belleza, manifestó que la Secretaría de salud municipal y departamental le hizo todos los seguimientos correspondientes, a diferencia de su EPS a la que denunció públicamente en dicha red social.

“Yo tengo claro, que las embarazadas deben restringir cierta ingesta de medicamentos porque pueden exponer al bebé, sin embargo, esperé que al menos se me hiciera un monitoreo oportuno, me guiaran en cómo debía hacerlo y qué debía tomar durante el tiempo que durara mi aislamiento. PERO NO, NUNCA LO TUVE”, dijo Mosquera, y agregó que “Me tocó por mi cuenta y por la responsabilidad que tengo con mi familia y las personas que me rodean, durante todo este tiempo tomar remedios caseros que me ayuden a superar los síntomas, sin embargo no se ha logrado objetivo”. (Le puede interesar: Carlos Calero cuenta cómo convive con el Covid-19).

Al finalizar el mensaje, invitó a todas las personas a seguir los lineamientos de autocuidado para evitar el contagio de coronavirus.

“Enfrentemos esto con disciplina y responsabilidad. Seguramente a muchos les ha dado suave, tratándolo en casa (como a mí) pero muchos otros hoy están en una clínica o en un Hospital debatiéndose entre la vida y la muerte”, se lee al final del texto.