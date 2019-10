Extranjero que acusó a modelo colombiana de estafadora dice que fue amenazado de muerte

“Para mi Colombia es el mejor país del mundo, yo conozco 45 naciones y los colombianos son los mejores. Por 17 años tuve un matrimonio con una mujer de este país y cuando ella me dejó, decidí buscar otra colombiana. Paola me escribió y comenzamos a hablar de amor, de un hogar juntos, de hijos”.

Eso contó el estadounidense Brian Harrington, quien es viral desde el pasado fin de semana tras denunciar a la modelo fitness soledeña Leida Esther Lambraño Ariza, conocida como Paola Ariza, por estafa.

Brian contó su historia por redes sociales y denunció ante las autoridades a Paola, quien es tendencia en Twitter. El hombre subió imágenes de las conversaciones que tuvo por varios meses con la joven, donde ella le pedía ayuda económica. Aseguró que le dio más de 6 millones de pesos.

Una mentira

Se sabe que la pareja no se conoció personalmente y que Harrington viajó a Barranquilla, el pasado fin de semana, para verse con la joven, pero ella le dio una dirección falsa y nunca se encontraron.

Cientos de memes y burlas ha recibido Harrington por redes. Le dicen ‘santo cachón’, ‘don tuvo’, ‘viejo verde’, ‘paga pato’, ‘mandarinosky’ y hasta ‘bobo’ sin embargo, dice que comprende a todos, pero pide respeto porque estaba enamorado y fue engañado. “Ya no quiero nada con ella. Yo busca una mujer de buen corazón. No me quiero quedar solo, yo quiero una pareja pero que no sea mentirosa”, expresó en una entrevista.

Brian añadió que se quedará en Colombia porque no pierde la esperanza de conocer al amor de su vida en esta tierra. “En este país también hay mujeres buenas. Con Paola ya no quiero nada, ella es mala. Cuando fui a denunciarla en la Policía de Barranquilla, me dijeron que esto ya lo había hecho antes y con europeos”, apuntó.

Agregó que está siendo víctima de amenazas por parte de allegados a la mujer.

En boca de todos

Leida es el tema del momento en el país. Los memes por lo que hizo con el extranjero están por todas partes. Se sabe que cerró su cuenta de Twitter y que en Instagram montó un video bailando la canción de Mr Black ‘Trapitos al agua’. No se pronuncia sobre el caso.