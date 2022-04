Como esa historia, muchas semejantes llegaron a oídos de la familia y que eran desconocidas para ellos, toda vez que “El Nene” siempre aplicó el versículo del evangelio de San Mateo “que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha”, y así fue hasta sus últimos días.

El vacío

“El Nene” fue el mejor cómplice que pudieron encontrar sus hijos. Desde hace un tiempo Lili y Katia compartían más con él por estar en la ciudad, a diario iban a visitar la casa paterna y las nietas el mejor pretexto para tener la casa como en los tiempos en que se estrenaba como padre.

Cristian afirma que el impulso musical que recibía de su padre, le reafirma su ausencia. Las charlas eran constantes y los consejos de un experimentado músico se hacían cada vez más necesarios cuando de avanzar se trataba.

Desde hace un año no se ha vuelto a presentar, la música ha tenido un alto de su parte y sólo se limita a las cátedras que dicta en Bogotá. Retomar la rutina no ha sido total, tampoco fácil y con respecto a la Orquesta, la familia no está al frente, aunque sí han hecho dos presentaciones bajo la guía de Emiliano, un familiar de Víctor.

Lili, su hija, estuvo todo el tiempo con él durante su estancia hospitalaria, y fue quien se encargó de mantenerlo en contacto con los más allegados, allí recibió recomendaciones que hoy pone en práctica y guarda con celo las notas que su papá le hacía para peticiones diarias.

Por su parte Katia extraña la llamada diaria, que se acostumbró a recibir de “El Nene” desde el teléfono fijo de su residencia. Era ese contacto diario entre padre e hija que le daba confianza y que ahora le resulta triste al advertir que el teléfono no ha vuelto a sonar, nadie tiene ese número.

Fueron 45 años de matrimonio indica su esposa, quien ostenta con orgullo las letras más bellas que le pudo dedicar. “Esposa y amante”, es una composición que le dedicó cuando estaba a punto de nacer Cristian y como esa, muchas otras.

Miles de anécdotas rodean una reunión familiar, todas divertidas, llenas de esa facilidad para comunicarse que tenía Víctor, aunque también lo sabían tímido y muy humilde con su trabajo, al punto que no era capaz de pedirle a quien hacía las mezclas de las canciones, que le subiera un poco más el volumen a su piano, siempre lo recomendaba alguno de sus hijos si lo acompañaba en el proceso.

Las canciones

Cartagena y Colombia recibieron un legado importante con la música que Víctor “El Nene” Del Real creó a lo largo de su vida. Ese chico de las faldas de La Popa fue el prodigioso acompañante de otros artistas y hoy, en piezas que se convirtieron en clásicos está su sello indeleble.

Cristian afirma que de las canciones que más le gustan de su papá, está “El ventanal”, sin embargo en Bogotá suenan mucho las de Joe Arroyo y eso lo remonta a lo vivido en su infancia, una de ellas es “Noche de arreboles”.

Su esposa afirma que todas son sus preferidas, “El Nene” hacía los arreglos en la cama, con ella durmiendo a su lado, entonces las conocía desde antes que cualquier persona. Lili, su hija, ya no escucha a menudo la música, aún no tiene el valor, aunque todas las mañanas escuchando la emisora camino a su trabajo, encuentra “Dale gracias a Dios” y siente la presencia de su papá.

Ellos saben exactamente en qué acordes está la música o voz de su padre y uno de esos temas es “Tal para cual”, el sentimiento se apodera de su corazón, recuerdos que les llevan al amor inagotable de Víctor “El Nene” Del Real por su familia y su música.

Los homenajes

Luego de su partida, algunos lugares de la ciudad han creado espacios con su nombre para homenajearlo, uno de ellos es “La tertulia de Getsemaní”, donde actuó por última vez en los primeros días de abril de 2021, creó “El ventanal del Nene”, una tarima que honra su trabajo musical.

De la misma forma, el restaurante “Vieja Guardia” ha dedicado uno de los platos más cartageneros del menú a este insigne artista, y no se quedan cortos, porque si la música se tradujera en comida, así sería la propuesta de “El Nene”.