Exprotagonista de Novela, víctima de fuerte golpiza por parte del ganador del reality

Agregó que al llegar a la residencia de su exsuegra, recibió agresiones de la hermana de Jonathan con la que Laura no tiene buena relación y que al rato llegó él y la empujó mientras la insultaba.

“Por Instagram falsos, que él mismo creaba y después borraba. Me mandaba cosas horribles, ofensas y diciéndome de cuanta cosa”, contó la mujer.

“Yo no le caigo bien a ella y empezó a pegarme y yo también reacciono y él en vez de separarnos, me pegó y me echó a un perro pitbull que el tiene”, dijo Ojeda.

Moretones en sus piernas, brazos y hematomas en su ojo izquierdo y el hueso temporal de ese mismo lado, son las evidencias que tiene Laura para denunciar al actor.

Además, manifestó que ese mismo día fue la mamá de Fierro quien los separó, pero ella quedó mareada e hinchada debido a la fuerte agresión, sin embargo, se llenó de valor para llegar a su carro e ir a la casa de su madre.

Pero eso no es todo, pues Ojeda aseguró que no es la primera vez que el actor la maltrata, pues también lo hizo en el Carnaval de Barranquilla de este año.

“Yo estaba con unas amigas y empezó a darme cachetadas y me ultrajo”, relató.

A pesar de las discusiones que habían tenido en todo el año y medio de relación, Laura seguía con Fierro porque este siempre le decía que iba a cambiar, pero los maltratos siguieron hasta que ella le puso punto final a la situación.

Finalmente, la barranquillera confesó que pensó mucho en denunciarlo ya que él la tenía amenazada, sin embargo, decidió no dejarse “manipular más” por Jonathan, a quien ella rasguño en defensa propia.

“Yo hice lo que pude, intentando defenderme, estaba encima de mí. Hasta la propia mamá le decía que me iba a matar”, añadió.

Laura ya instauró la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, ahora está a la espera de una respuesta y de recuperarse de las lesiones que le causó su exnovio.