Luego de que hace varios meses el mismo Óscar dijo que había dejado atrás la homosexualidad y aseguró que “gracias a Dios, la fe y la religión pudo cambiar su estilo de vida, pues desde que era niño sintió el gusto por los hombres, pero que hoy es un hombre dedicado a la iglesia cristiana”. Ahora el exprotagonista habló de su look, asegurando que Dios fue quien lo mandó a cortar su cabello.

El joven, conocido no solo por su pelea con Elianis Garrido sino también por sus lagrimas, historias y shows, que alegraban cada capítulo del reality de RCN, reapareció y esta vez con una sorprendente declaración.

“Dios me dijo: ‘te tienes que cortar el pelo, no me gusta’”, aseguró en medio de una entrevista para televisión.

También afirmó que, aunque respeta a los hombres con cabellera larga, “lo cierto es que Dios le dijo que era una deshonra que un hombre tuviera el cabello largo, y que eso es solo para mujeres”.

Actualmente, Naranjo luce con su cabeza totalmente rapada y dejó atrás su melena roja, afirmando que se siente muy bien con su nueva vida. Algunos hasta dicen que se le ve más delgado.

Cabe recordar que Óscar tiene un canal de YouTube en donde habla de diversos temas relacionados a la religión y cómo esta puede cambiar vidas.

Aquí las extrañas declaraciones de Naranjo.