Expresentadora de RCN preocupó a sus seguidores por foto en la clínica

“Esta vida en la que te sacan sangre cada mes, te tomas más de 15 pastillas al día, te ponen hierro cada mes y te toca esperar que alguien te done un órgano para mejorar la calidad de vida, no es nada chévere, pero es lo qué hay!!!! ¡No te quejes más y ponte las pilas a disfrutar lo que tienes!”, fueron las palabras de la expresentadora.

Cabe recordar que Betancur está a la espera de un nuevo trasplante de riñón, pues, aunque hace aproximadamente 7 años se sometió a esta cirugía, con el paso del tiempo, sus doctores le informaron que esta ya no funciona de la manera adecuada, por lo que la paisa está nuevamente en la lista de espera.

No es la primera vez que Adriana habla de su enfermedad, pues hace varios meses a través de La Red dijo que: “Siento el reloj en contra y para mí es muy triste porque me quedan muchos sueños. No sé hasta cuándo pueda seguir cumpliendo esos sueños (...) Me da mucho miedo morirme”. (Presentadora de RCN sigue delicada de salud y luce irreconocible)

Desde el 2019 la famosa presentadora viene batallando con problemas de salud luego de que su cuerpo empezara a rechazar el riñón que le habían trasplantado hace 6 años. “Me dio una peritonitis, una inflamación en la cavidad peritoneal, y por una infección dejé de eliminar líquidos. Entonces llegué a pesar 10 kilos más, que era de puro líquido y toxinas que no podía eliminar”, confesó.

Por ahora, la también modelo sigue disfrutando su vida haciendo lo que más le gusta: viajar y compartir con sus seres queridos.