Expertos están en la mira de Miss Universe Colombia

Para Osmel Sousa conocido como el Zar de la belleza “Me encantan los cambios sobre todo cuando las fórmulas del pasado no funcionan. Colombia es un gran país con mucho potencial. Las misses de Colombia siempre fueron las más fuertes rivales de Venezuela pero algo pasaba al final. Estoy seguro que Natalie va a hacer un gran papel como la presidenta de la organización. Es una realidad que una muchacha entra a un concurso de belleza porque quiere ser Miss Universo y mis años de experiencia guiándolas, analizándolas y potencializando sus virtudes, me han dado siete Miss Universos para Venezuela y he asesorado a varios países que han llegado a las primeras posiciones entre ellas Amelia Vega de República Dominicana y ganadora universal del 2003. Estaré poniéndole más atención a mis hermanos colombianos porque sé que ahora nadie los parará” concluyó el experto.

A este respaldo se une la Miss Universo más famosa de todos los tiempos: Alicia Machado, quien en charla con Natalie Ackermann le expresó su beneplácito de un cambio necesario para la preparación de una candidata fuerte para nuestro país poniéndose a las órdenes de la organización para lograr el triunfo que ella obtuvo en 1996.

Al igual que la experiencia en los concursos de belleza abrió la carrera profesional de muchas en actuación, negocios, canto o modelaje, para Cynthia Olavarría de Puerto Rico y virreina universal del 2005 asesorar a ‘Misses’ ha sido parte de su ejercicio laboral incluso desde antes de representar internacionalmente a su país “La proyección va mucho más allá de la belleza física. Es una fuerza interna, un hambre de triunfo que se demuestra en el escenario, en la competencia misma. Yo no entiendo como Colombia no ha tenido más Miss Universo, cuando tienen mujeres tan hermosas. Creo que el certamen anterior más que querer una Miss Universo querían una reina para el país y es válido esto, pero no creo que sea la meta final de las que participan en una competencia nacional” Aseveró quien fue modelo de inspiración de la presidente de Miss Universe Colombia según apreciamos en un live entre las dos ex reinas en días pasados.

Complementando este grupo de expertos, se encuentra la mexicana Lupita Jones quien ganó el primer título universal para su país en 1991 y quien lleva más de 20 años dirigiendo el certamen que elige la más bella de su nación siendo la dueña de la franquicia llamada Mexicana Universal, reconoció el éxito de la nueva franquiciante de Colombia, “un cambio que el país necesitaba para ser lo que todos afirman a nivel mundial : Colombia pueda ser la nueva potencia de la belleza pero trabajando para esto: Natalie lo va a hacer muy bien desde la presidencia de su concurso. Me gusta de ella su entusiasmo en lograr el triunfo para su país. Además es una mujer comprometida y solidaria” afirmó la ex reina.

Con todas estas razones de auténticos expertos mundiales en belleza, se confirma que la decisión y el trabajo comprometido son los factores primordiales que pueden llevar a una mujer normal a convertirse en extraordinaria como una Miss Universo, los ojos del mundo están puestos en Colombia.