Exparticipante del ‘Desafío The Box’ se casó con una particular vestimenta

"Dimos un paso importante delante de los ojos de Dios, me casé con una maestra", escribió Andrés Alfonso Miranda en una publicación hecha en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 200 mil seguidores. Su dedicatoria fue especial, pues eran palabras dedicadas a Katherin Dumar Portacio, con quien contrajo matrimonio.

Sobre el exparticipante de la segunda edición del 'Desafío The Box 2022' se sabe que siempre se destacó por su agilidad física, más allá de no haber llegado a la semifinal de la competencia en aquel entonces. No obstante, el deportista ha estado también involucrado en otros temas como la música.

En algún momento, Miranda declaró a algunos medios que desde niño ha estado interesado por la música y que muchos de sus temas fueron escritos en esa época de infancia. “Me iba a la casa de mi papá y allí escribía mis canciones; es un lugar donde uno está tranquilo, libre, donde uno piensa y tiene claridad de las cosas”, expresó.