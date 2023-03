Exparticipante del Desafío sufrió accidente y se quemó la mitad del cuerpo

“Tenía mucho miedo en ese momento porque estaba la niña, el apartamento se me estaba prendiendo, entonces yo no sabía qué hacer: o me salvo yo, salvo a mi hija o salvo la casa”, contó la exdesafiante, que debió ser traslada con una sábana hacia un centro asistencial en Medellín, donde tuvo que ser hospitalizada y sometida a diversos procesos quirúrgicos.

Paola se desplomó y pensó que no podría seguir adelante. "Yo decía: ya no puedo más, no aguanto más dolor, déjenme morir", recordó. Después, fue necesario someterla a tres cirugías: la primera consistía en retirar la piel quemada. En este primer paso sufrió de anemia, debido a la cantidad de sangre que se pierde en el proceso, por lo que sus familiares armaron su propio banco de sangre. El siguiente paso consistió en injertarle piel.