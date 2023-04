Exparticipante del ‘Desafío’ estuvo en la cárcel y contó todos los detalles

La exconcursante defendió su inocencia al asegurar que “ jamás he atentado contra la salud ni la integridad de nadie”. Lea también: Exparticipante de ‘El Desafío’ continuará proceso legal desde la cárcel

“Yo no soy una narcotraficante, no se usar armas, no he matado a nadie. Yo jamás he atentado contra la salud ni la integridad de nadie. Jamás he sido parte d ninguna red criminal ni mucho menos intoxicado menores edad. Ninguno de estos calificativos corresponden a la persona que soy realmente.