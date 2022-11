Exparticipante de ‘La Voz’ y ‘Yo Me Llamo’ fascinó en ‘La Descarga’

indicó Stefany Zabaleta.

La cantante, de 21 años, enloqueció a los 4 jurados con el famoso y exigente tema ‘I Will Always Love You’, de Whitney Houston, haciendo que los entrenadores se pudieran en pie al escuchar su imponente voz. Lea aquí: Polémica en ‘La Descarga’: indignación por no aceptar a imitadores

“Me encanta cuando veo a una mujer para en el escenario con propiedad, cuando se para en esas dos piernas confiada en lo que tiene y en lo que sabe hacer. Eres impresionante”, le expresó con mucha emoción Marbelle.