Expareja del cantante Alan Ramíez asegura sentirse acosada por él

Según, los testimonios de la modelo, quien está indignada con lo sucedido, el intérprete de ‘Venga que no es pa´ eso’ envía vehículos con personas que la vigilan constantemente.

“Fue la gota que rebosó el vaso, me siento ahogada, me siento asfixiada, porque sí es verdad que constantemente estoy vigilada, por carros, por motos, si estoy hablando con alguien, me dejan de hablar porque los amenazan”, aseguró Sofía.

Sofía alegó que la relación se tornó tormentosa y era “insostenible” continuar juntos. Asimismo, contó que su salud mental se vio deteriorada, por lo que tuvo que recurrir a medicamentos para combatir los ataque de ansiedad y poder conciliar el sueño.

Su pesadilla no termina y a través de su cuenta de Instagram publicó varios videos en donde relata lo que está viviendo y uno en el que se aprecia al cantante en compañía de otros hombres frente al edificio donde ella reside. Lea aquí: ‘Íntimo con Alan Ramírez’, Live Session que encaja cercanía y talento

Una relación que no descansa, pues en el mes de julio cuando se confirmó la separación oficial, la creadora de contenidos se vio envuelta en un escándalo de infidelidad. Sin embargo, ninguna de las partes confirmó o desmintió la historia.

Hasta el momento, Alan Ramírez no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra, pero dejó un claro mensaje en historias de Instagram en el que da a entender que Rondón solo estaría buscando fama.