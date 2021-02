A mediados de enero del 2021, en diferentes portales de chismes dedicados a la farándula nacional, circularon documentos que probaban que la exreina y modelo, Marcia Jones, había perdido la custodia de su hija, Hellen, en aquel entonces se llegó a rumorar que había sido el padre de la pequeña, quien había iniciado acciones legales para quedarse con ella.

Sin embargo, el mismo Iván Howell se comunicó con El Universal y entregó un comunicado de prensa, para aclarar todo este “tema tan sensible y delicado como lo es la custodia de mi hija Hellen Howell Jones”.

Casi tres años de proceso

“Me permito aclarar lo siguiente: yo no inicié las acciones para remover la custodia de mi hija a su madre, lo que sí realicé a principios del 2019 fueron acercamientos para que por vías conciliatorias, mejoraran las situaciones que se venían presentando con relación al cuidado personal que Marcia ejercía contra nuestra hija y todo lo que yo como padre consideré que estaba mal”, se lee al inicio del escrito pero es durante el ‘Jueves Santo’ del mismo año que un incidente hace que Iván Howell decidiera acudir a las autoridades policiales y administrativas. “Los días siguientes hice un requerimiento ante el ICBF y una solicitud de conciliación ante la Comisaría de Familia Usaquén 2 en Bogotá, esta última fue otorgada para el 27 de junio de ese mismo año”, afirma el médico.

Después de un tiempo y de no lograr conciliar con la ‘influenciadora’, a Howell lo tomó por sorpresa una notificación que recibió de parte de un juzgado. Había sido demandado por custodia, alimentos y visitas. Además recibió una denuncia por violencia intrafamiliar, de hecho en el documento asegura que se encuentra en estos momentos en calidad de indiciado. Llegó el día de la conciliación, 27 de junio del 2019 y Marcia Jones no se presentó “porque manifiesta en un escrito radicado por su abogado, que tenía una demanda en mi contra” pero el tema no acabó ahí. Tras no asistir a la audiencia, Iván Howell le reveló a la Comisaría de Familia todo lo que venía sucediendo con Hellen mientras estuvo bajo el cuidado de Marcia y al fin resolvieron otorgarle provisionalmente la custodia. Al mes recibió otra buena noticia, al no probarse “los hechos de violencia intrafamiliar denunciados por ella, así como la inexistencia de eventos de violencia intrafamiliar, encontrando que las denuncias presentadas en mi contra no pudieron demostrarse y tampoco tenían la entidad jurídica

para enmarcarlos dentro de la violencia intrafamiliar”.

En el mismo escrito entregado por el mismo Iván Howell asegura se le concedió la custodia y cuidado de Hellen, y que por su parte Marcia podía visitarla los fines de semana y además “se le dio la oportunidad de revisar nuevamente su caso”, con la condición de asistir a seguimientos mensuales por seis meses, a los que él también se sometió, y a los que la modelo nunca asistió de septiembre a diciembre, e incluso decidió apelar pero tiempo después retiró el recurso.