La noticia que tiene llenos de dicha no solo a los futuros padres sino a familiares y amigos, fue sorpresa para muchos sin embargo no dudaron en desearle lo mejor a ese nuevo integrante que llegará a su familia.

“Mi amor no tengo palabras para agradecerte por hacerme tan feliz, por ser mi complice, mi parcera; por tu vientre que hoy es la representación del más puro amor que hay en mi corazón. Por ese bebe que viene en camino, por tan lindo sueño que hoy disfrutamos con tanta felicidad, por esa nueva bendición para nuestro hogar y para la familia que día a día vamos construyendo de la mano de Dios, por todo y por más, gracias”, escribió el futbolista.

La fotografía en la que Javier y Andreina posan con una ecografía en la barriguita de la mujer que se empieza a notar supera miles de ‘Me gusta’. En su publicación, la ex de Guarín confirmó que a su pareja le ha tocado soportar cambios hormonales normales durante esta linda espera.

“Gracias mi amor por aguantar mis cambios hormonales, mimarme, cuidarme y estar ahí cada segundo para mí, no tengo dudas del gran papá que eres y serás para nuestro bebé... Después de tantos años volver a ser mamá me hace sentir de nuevo como la primera vez, pero me llena el alma saber que volveré a sentir ese amor infinito que llena el corazón una vez más”, finalizó.