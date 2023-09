Exmodelo Playboy estuvo hospitalizada tras sufrir un ataque de pánico

Tras su estancia hospitalaria, Kendra parece estar en una mejor condición, compartiendo momentos de alegría y relajación en sus redes sociales, disfrutando de partidas de golf y cocktails en un exclusivo complejo en Beverly Hills.

Esta no es la primera vez que la salud mental de Kendra se ve comprometida. Su visibilidad mediática, que comenzó con su participación en programas como "The Girls Next Door" y "Kendra on the Top", disminuyó significativamente tras su separación de Baskett, lo que la llevó a un período de confusión e intensa recuperación personal.

En una entrevista con Melissa Gorga en su podcast “On Display”, Kendra compartió detalles sobre la difícil transición que enfrentó tras perder su matrimonio y su show televisivo, desencadenando un período de depresión profunda. En aquel momento, su principal fuente de felicidad y propósito eran sus hijos.