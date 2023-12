Exmánager de Fanny Lu confesó que fue despedida por audio de WhatsApp

Confesó lo que ocurrió en las últimas semanas de trabajo con Fanny. Exactamente, desde el minuto 09:13, asegurando que fue despedida por un mensaje de audio en WhatsApp de 7 minutos.

“Muchas veces trabajamos en su casa días enteros, lo que más me dolió fue que me despidió por un mensaje de voz de 7 minutos, en ese momento a mí me destroza el corazón, prácticamente me dijo que en todos esos 2 años y medio yo no había hecho nada”, dijo Paola en la entrevista. Lea: Conozca los detalles de la boda de Fanny Lu con millonario empresario

“Yo veo que ella manda un mensaje de voz a un grupo de WhatsApp del que no me había salido, y cuando yo lo escucho (...) hablaba pestes de mí, decía que había salido de su directora de comunicaciones porque yo no había hecho nada. Me estaba dejando mal delante de posibles clientes que estaban en ese grupo”, agregó Vargas.