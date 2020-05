Exintegrante de RBD, acusado de agredir a su exnovio con una botella

Muchos recordarán al talentoso actor y cantante de RBD, Christian Chávez, quien recientemente ha dado de qué hablar luego de que su exnovio lo denunciara por agresión, a tal punto de ser golpeado con una botella de tequila. (Le puede interesar: Anahí anunció el nacimiento de su segundo hijo).

El exintegrante de la banda mexicana no se quedó callado y decidió pronunciarse a través de un comunicado, sobre el triste episodio que desanimó a sus fanáticos. Cabe anotar que los hechos de los que hoy se le acusan, fueron revelados por su expareja, el maquillista holandés Maico Kemper, quien dio una entrevista a la revista TV Notas.

Kemper contó que luego de un año de noviazgo, la relación con Christian terminó muy mal, a tal punto de llegar a las agresiones, como ocurrió el pasado 23 de abril en medio de una velada romántica. Esa noche, el maquillista decidió comentarle al cantante su inconformidad por los repetitivos abusos que recibía de su parte pero, según relató, Christian se salió de control.

“Me dijo que estaba loco, que estaba borracho, por lo que exploté y comencé a gritarle. Ahí Christian me empezó a grabar. Se puso muy agresivo, y ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila”, confesó en aquella entrevista. (Lea aquí: Exnovio del actor Christian Chávez lo acusa de intento de asesinato).

“Fuma marihuana”: Kemper

Maico también comentó que en el momento del golpe quedó inconsciente, pues cuando despertó se dio cuenta que estaba acostado en la cama, y asegura que el mismo Chávez lo habría llevado, con el falso argumento de que se había golpeado la cabeza en una caída.

Durante el relato, también se conoció que el cantante intentó convencer a los médicos de que todo fue un accidente, ya que su expareja se encontraba con la cabeza sangrando, y por eso decidió llevarlo al hospital donde le cogieron 10 puntos.

El maquillista, quien terminó la relación y abandonó México, también anotó que Christian “casi todos los días fuma marihuana y consume alcohol, pero no sé si consume alguna otra droga”.

“Pensé que era un buen hombre y que podía manejar la situación, que todo podía cambiar, que en algún momento todo se arreglaría, aguanté mucho, pero cuando me golpeó no podía tolerar más, los últimos meses yo ya estaba aterrado”, anotó el holandés quien denunció a Christian por violencia intrafamiliar.

Esto dijo Christian Chávez:

A través de un comunicado oficial, Christian Chávez dijo que por temas legales “no puedo dar ningún tipo de declaración sobre las falsas acusaciones en las que se atenta a mi persona y mi integridad”.

También se lee que, por su parte, se encuentra tranquilo, enfocado en su familia y su trabajo.

“Hablaré del tema cuando mis abogados lo crean pertinente, les pido su comprensión y respeto ante el proceso legal que se está llevando a cabo”, finalizó Chávez en el comunicado.