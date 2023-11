Exdirector de los Premios Grammy es acusado de violador

Neil Portnow, exdirector de los premios Grammy, fue denunciado por una artista musical que lo acusa de haberla drogado y violado en la habitación de un hotel de Nueva York en 2018.

La denuncia fue presentada en Manhattan y conocida por The New York Times. La demandante contó que empezó "a sentirse mareada" tras tomar una copa de vino que le ofreció Portnow. Asimismo, la mujer dijo que le comunicó que quería irse, pero Neil le aseguró que no había taxis. Después de ese momento, no se acuerda de nada, perdió el conocimiento y se despertó varias veces esa noche, sintiendo que Portnow la agredía sexualmente, tratando de penetrarla "por la fuerza".