“Recuerda que todo lo que sube así mismo baja (...). Los sacaste a la calle. No te preocupes que ella sola no está”, escribió @natsh.sp.

Luego de haberle regalado un tremendo carro último modelo a su novia Yailin, detalle que la cantante se encargó de presumir en las redes sociales, salieron a la luz las acusaciones de las excuñadas del puertorriqueño; fueron @natsh.sp y Nicole Cuevas, quien aparece en redes como @peetiie_, hermana de la expareja de Anuel, quienes publicaron en sus historias de Instagram la denuncia pública donde aseguran que dejó sin casa a su exesposa Astrid Cueva y a su hijo Pablo, de quien aseguran las mujeres no se hace responsable desde hace mucho tiempo. Lea aquí: Video: novia de Anuel AA, molesta por nombrar a Karol G

Anuel AA está en el ojo público y esta vez no es por algún regalo costoso que le haya hecho a su pareja, sino por serias acusaciones de parte de las hermanas de la madre de su hijo... aseguran que el cantante ha dejado al pequeño sin casa.

“Hace meses prometiendo a Pablo y Astrid (...) pero no dices que tampoco la sueltas, que así sea en el baño del estudio la llamas llorando. Tú lo que eres es un falso con los que siempre estuvieron para ti”, escribió.

Nicole aseguró que Anuel AA es un mal padre, pues llama a su hijo una vez al mes por medio de una aplicación, incluso dijo que al niño lo trata como si fuese un fanático más.

“Eres tan miserable que lo llamas a través de una aplicación y una vez al mes, y a pesar de que le has fallado 1.000 veces, mi hermana se ha encargado de que no te baje del pedestal en el que te tiene. Es un niño, no es tu fanático, porque así lo ves”, añadió. Lea también: Yailin, novia de Anuel, presumió el “regalazo” que le dio el cantante

A las mujeres no les bastó con descargarse en sus historias contra Anuel, pues tenían en su poder pruebas de que el puertorriqueño seguía buscando a su hermana, así que decidieron publicar un video de noviembre del 2021 en el que aparece el cantante dándole un beso a Astrid, mientras ella lo recibe en su casa. A raíz de esta publicación, se han despertado especulaciones: aseguran que este sería el motivo por el cual Karol G y Anuel AA terminaron su relación, pero hasta la fecha ninguno de los artista ha revelado esa información.